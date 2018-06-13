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Провели мастер‑класс по самбо для детей в летнем лагере полицейские Королева
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 13 Июня 2018, 11:28
Как рассказала «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская, полицейские подмосковного Королева провели акцию «Здоровье – твое богатство», в ходе которой провели мастер-класс по самбо в детском лагере «Орленок».
Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев и член Общественного совета при УМВД Алексей Федосеев приняли участие в акции. Привлечение внимания детей к спорту и пропаганда здорового образа жизни было целью мероприятия .
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