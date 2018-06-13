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Открытую тренировку сборной Франции по футболу в Подмосковье посетили волонтеры
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Спорт — 13 Июня 2018, 11:38
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, добровольцы движения «Живу спортом» посетили открытую тренировку сборной Франции по футболу в подмосковном городском округе Истра.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков сообщил о том, что в итоге двадцать волонтеров горокруга Истра смогли проявить себя наиболее достойно и получили свои билеты на тренировку французских футболистов.
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