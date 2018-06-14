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В России в четверг стартует чемпионат мира по футболу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Июня 2018, 10:56
14 июня 2018 года в нашей стране стартует чемпионат мира по футболу FIFA-2018 , матчи мундиаля примут одиннадцать городов, в том числе Москва.
Наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. По 15 июля продлятся турнирные игры . Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
Знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс будет петь на церемонии открытия чемпионата.
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