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Стали волонтерами ЧМ по футболу около 300 жителей Химок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 22 Июня 2018, 11:04
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, порядка трехсот человек из подмосковных Химок работают в качестве волонтеров на мероприятиях чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Также он сообщил о том, что в городском округе подготовились к приёму гостей и крупные предприятия общественного питания − они разработали меню на английском и испанском языках.
Кроме того, в Химках к началу мундиаля завершилась реконструкция стадиона «Родина». Длина поля увеличилась на сто пять метров, что полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола, добавил Волошин.
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