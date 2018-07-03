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В футбольный клуб Люберец перешел новый защитник
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Спорт — 3 Июля 2018, 11:34
Как информируется в Instagram-аккаунте клуба, в футбольный клуб подмосковных Люберец 03 июля перешел новый центральный защитник.
В сообщении сказано, - «ФК «Люберцы» приветствует в своем составе центрального защитника Павла Клюкина. Желаем Павлу скорейшей адаптации в нашей команде, успехов и новых побед» .
До этого Клюкин играл за дубль команды «Урал» Екатеринбурга, а также в клубах «Кузбасс» Кемерова, «Металлург-Кузбасс» Новокузнецка, «Смена» Комсомольска-на-Амуре, «Орел» из одноименного города.
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