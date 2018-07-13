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13 июля в Серпухове откроют Фан‑зону для просмотра финальных матчей ЧМ
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Спорт — 13 Июля 2018, 10:34
В парке имени Олега Степанова подмосковного Серпухова в 13 июля откроют фан-зону для просмотра 2-х финальных матчей чемпионата мира по футболу, на территории парка будут работать аниматоры, устраивающие конкурсы для посетителей.
С 13 до 21 часа будет работать зона . Она специально будет открываться за 4 часа до начала матча. На территории парка будут работать аниматоры, которые устроят конкурсы для посетителей.
15 июля финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники». За Кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за 3-е место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.
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