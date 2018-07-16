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4 августа футбольный клуб Люберец сыграет с командой из Коломны
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Спорт — 16 Июля 2018, 11:09
По данным на сайте команды, 4 августа футболисты подмосковных Люберец примут на домашнем поле клуб из Коломны в туре первенства России среди команд III дивизиона.
В сообщении сказано, - «4 августа ФК «Люберцы» встретится с клубом «Коломна-2». Игра пройдет в рамках 16 тура первенства России среди команд III дивизиона».
На стадионе «Торпедо» в Люберцах пройдет матч . Вход свободный. Начало в 18:00.
Команда «Люберцы» занимает 1 строчку в турнирной таблице. Его противник находится на четырнадцатом месте. Всего в первенстве участвуют пятнадцать подмосковных команд.
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