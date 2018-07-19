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Бесплатные курсы самообороны проведут для молодежи Дзержинского
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Июля 2018, 11:21
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» член регионального штаба ОНФ Московской области, руководитель Гражданского комитета России Артур Шлыков, активисты Гражданского комитета России совместно с молодежным клубом единоборств «Агиос» организовали в Дзержинском бесплатные курсы общефизической подготовки и самообороны.
Шлыков сообщил о том, что клуб «Агиос» функционирует при храме Сошествия Святого Духа на апостолов Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря в Дзержинском. В рамках общероссийского проекта «Православие и спорт» принимают участие в турнирах по единоборствам самые подготовленные молодые спортсмены клуба.
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