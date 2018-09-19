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Пляжный футбольный клуб «Элмонт» из Королева обыграл команду из Калининграда
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Спорт — 19 Сентября 2018, 21:46
Как рассказал «РИАМО в Королеве» один из организаторов соревнований, пляжный футбольный клуб «Элмонт» из подмосковного Королева обыграл команду «Лукойл» из Калининграда в матче группового этапа Кубка России по пляжному футболу.
Кубок России по пляжному футболу проходит в Сочи. В нём принимают участие шестнадцать команд, которые поделены на четыре группы. Команда «Элмонт» выступает в группе «С». Ее соперниками на групповом этапе выступают «Гринтим» из Самары, «Лукойл» из Калининграда и «Звезды Динамо» из Кургана.
После 2-х туров «Элмонт» с 6-ю очками занимает первое место в группе, 20 сентября команда из Королева сыграет против «Звезд Динамо».
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