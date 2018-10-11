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ФК «Люберцы» завоевал Кубок России по футболу среди команд III дивизиона
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 11 Октября 2018, 12:07
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что футбольная команда «Люберцы» выиграла Кубок России по футболу III дивизиона, зоны Московская область.
Он отметил, что 10 октября ФК «Люберцы» в упорной борьбе на выезде одержал победу над ФК «Керамик» из Балашихи со счетом 0:3. Матч проходил в рамках III дивизиона, зоны Московская область. Также он поздравил ребят с таким успехом.
Он уточнил, что команда городского округа стала сильнейшей среди 30 подмосковных, пройдя 5 туров соревнования с мая этого года.
Победа в Кубке России предоставляет возможность городской команде попасть в Сочи на финал турнира, который проведут в конце 2018 года.
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