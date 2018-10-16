17октября 2018
среда
|
100 тысяч рублей составит призовой фонд соревнований по киберфутболу в Одинцове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 16 Октября 2018, 21:16
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, 27 октября в подмосковном Одинцове пройдет финальный этап фестиваля киберспорта Московской области, в соревнованиях по интерактивному футболу примут участие 64 кибератлета, призовой фонд – 100 000 рублей.
Соревнования по киберфутболу – лишь часть программы фестиваля киберспорта. Также пройдут турниры по Dota 2, будет организована развлекательно-состязательная программа Just Dance. Участие примут более трехсот пятидесяти киберспортсменов.
Кроме того, в специально оборудованных интерактивных зонах будет проходить косплей-программа, а также мастер-классы по интеллектуальным играм.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры