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Юная спортсменка из Люберец завоевала второе место в первенстве Европы по боксу
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Спорт — 16 Октября 2018, 21:20
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий, воспитанница комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы, боксер Диана Ермакова завоевала второе место в первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек.
Ружицкий сообщил, - «В Анапе 8-16 октября прошло первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях принимали участие более трехсот боксеров из сорока стран. Люберецкая спортсменка, воспитанница комплексной спортивной школы олимпийского резерва Диана Ермакова завоевала второе место среди восьми участниц в весовой категории до 52 килограммов, уступив в финале, в третьем бою, сопернице из Англии Кортни Марии Скотт».
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