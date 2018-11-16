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Хоккеисты из Китая провели тренировку в Сергиевом Посаде
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Спорт — 16 Ноября 2018, 13:15
Как информируется на сайте муниципальной общественно-политической газеты Сергиево-Посадского района «Вперед», что профессиональный хоккейный клуб из Пекина «Куньлунь Ред Стар» провел трехдневные сборы под руководством легенды мирового хоккея Алексея Ковалева на Ледовой арене «Сергиев Посад».
Молодая китайская команда, которая была основана в 2016 году, выступает в открытой международной хоккейной лиге, которая объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Словакии, Хорватии и Латвии, борющиеся за главный трофей – Кубок Гагарина.
Ковалев отметил, что Сергиево-Посадский лед нравится, даже где-то лучше, чем в тех городах, где выступает команда. В клубе, как второй тренер, веду индивидуальные занятия с игроками, передаю свой опыт. Также отвечаю за качество розыгрыша шайбы и игре как в численном меньшинстве, так и в большинстве.
В Сергиевом Посаде китайская команда провела несколько тренировок и отправилась в Сибирь.
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