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ХК «Вымпел» из Королева сыграет с командой «Спартак» из Некрасовки 22 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Декабря 2018, 13:20
Как рассказал заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев, что команда «Вымпел» из Королева проведет матч по хоккею с мячом с командой «Спартак» из Некрасовки на новом льду 22 декабря 2018 года.
Домашний матч команды «Вымпел» с командой «Спартак» из Некрасовки откроет новый большой каток на стадионе «Вымпел».
Отмечается, что матч пятого тура первенства Московской области по хоккею с мячом начнется в 10:30. После матча на котке можно будет бесплатно покататься. Каток будет работать весь зимний период.
Также 22 декабря в центральном парке откроется бесплатный детский каток, а в 12:00 там пройдет слет Дедов Морозов.
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