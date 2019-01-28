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Подмосковные хоккеисты завоевали золото и серебро на турнире имени Ляпкина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 28 Января 2019, 14:27
Как проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, что в Балашихе завершился восьмой международный хоккейный турнир на кубок олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, участника суперсерии СССР – Канада 1972 года Юрия Ляпкина, юные представители сборной Московской области выиграли золото и серебро.
Церемония закрытия турнира состоялась в Ледовом дворце «Арена Балашиха» с участием знаменитых хоккеистов Виктора Шалимова и Владимира Мышкина.
Отмечается, что по итогам турнира среди шести юношеских команд 2008 года рождения бронзу завоевала команда Санкт-Петербурга «Шторм», а серебро и золото взяли команды Подмосковья. На втором месте расположилась балашихинская команда «Олимпиец», а первое заняла сборная «Химик» из Воскресенска.
Также хоккеисты из Балашихи и Воскресенска получили специальные призы.
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