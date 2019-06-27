27июня 2019
четверг
|
Старейший английский футбольный клуб проведет матч в Раменском
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 27 Июня 2019, 10:28
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что английский футбольный клуб «Шеффилд», который является старейшей существующей командой в мире, 27 июня сыграет с клубом из Санкт-Петербурга на стадионе в подмосковном Раменском.
Отмечается, что 27 июня встретятся самый старый существующий футбольный клуб планеты и команда «КФ» из Санкт-Петербурга. Трибуны «Сатурна» вмещают порядка 14000 человек.
Игра состоится в рамках российского турне английского клуба: 22 июня «Шеффилд» сыграл выставочный матч с московским «Торпедо», а 26 июня сыграл с ФК «Чертаново».
По словам Терюшкова, знаменательно, что такое неординарное и знаковое со спортивной точки зрения событие, которое несомненно войдет в историю, состоится именно на территории Московской области.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
вечером +15 +17 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры