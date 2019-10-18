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ХК «Витязь» из Подольска обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1
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Спорт — 18 Октября 2019, 12:18
Как информируется на сайте подольского клуба, что подольский хоккейный клуб «Витязь» одержал победу над челябинским «Трактором» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1.
Отмечается, что матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Трактор» из Челябинска проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 17 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Есть 14-я победа дружины Кравеца над челябинцами со счетом 3:1! Борющийся за восьмерку на Востоке «Трактор» во второй раз в сезоне бит подмосковными «витязями», – говорится в сообщении.
Матч в этот день посмотрели более 3400 зрителей. Главными судьями были Антон Лаврентьев и Максим Сидоренко.
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