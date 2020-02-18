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В Минспорте Подмосковья прокомментировали кадровую ситуацию в ФК «Химки»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 18 Февраля 2020, 18:41
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможной смене руководства в футбольном клубе «Химки», а также прояснил ситуацию с задержками зарплаты футболистов.
Ранее СМИ информировалось, что в «Химках» в скором времени произойдет смена руководства, клуб может покинуть гендиректор Василий Иванов, а также главный тренер Сергей Юран.
Отдельно министр затронул тему мнимых инвесторов, которых сейчас активно обсуждают в СМИ.
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