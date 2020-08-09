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В Подмосковье определились победители регионального этапа Фестиваля дворового футбола
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 9 Августа 2020, 20:33
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, в рамках празднования Дня физкультурника в Подмосковье состоялись игры регионального финала Фестиваля детского дворового футбола.
«Участие в муниципальном этапе приняли 239 команд из 28 округов, а в финальных соревнованиях сыграли 23 команды юношей и пять команд девушек», — сказано в сообщении.
В юношеском зачете призовые места распределились следующим образом: победителями стали спортсмены из Солнечногорска, второе место заняли футболисты из Коломны, третьими стали представители Ленинского округа.
Среди девушек не было равных команде из Истры, серебро досталось игрокам из Ступина, а замкнул тройку призеров коллектив из Одинцова.
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