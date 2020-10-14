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Подмосковный спортсмен взял серебро чемпионата Европы по гребле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Октября 2020, 09:41
Подмосковный спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал серебро чемпионата Европы по гребле, сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Чемпионат проходил в польском городе Познань с 9 по 11 октября.
«Подмосковному спортсмену Алексею Чувашеву удалось стать одним из сильнейших в Старом Свете. Он представлял не только свой регион, но и всю страну и более чем достойно сражался с другими выдающимися европейскими спортсменами», - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Он уточнил , что серебряная медаль чемпионата Европы является результатом упорных тренировок, воли к победе и неугасаемого спортивного азарта.
«Желаю ему поддерживать свой высокий уровень», - сказал Терюшков.
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