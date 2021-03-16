Увлечения спортсменов

Одним из увлечений спортсменов являются ставки на спорт. Ставки в букмекерские конторы делают желающие сорвать большой куш. Им кажется, что это своего рода лотерея. На самом деле, если разобраться в прогнозах, то вполне большая вероятность выигрыша существует. Нужно много изучать и анализировать данные прежде, чем сделать ставку. Здесь нужно контролировать себя, не терять самообладания. В таком случае, можно не только остаться без выигрыша, но и влезть в долги.

Ставки делают и спортсмены

В букмекерских конторах играют и спортсмены. Им не нужен просто заработок, они хотят реальных денег, чтобы это было настоящее состязание. Как правило, начало у них успешное, но в конце как у всех.

Спортсмены делают ставки не только из-за любви к большому спорту. Некоторых интересуют договорные матчи. Такие игры происходят, потому что спортсмены сами азартные игроки. Например, в случае проигрыша, хотят вернуть деньги. Как показывает статистика, большая часть спортсменов выбирает такие букмекерские конторы: Bet Boom, Betcity, Pin Up и другие известные букмекерские конторы. Хотя в контрактах обязательно прописывается о запрете на ставки на себя или вообще запрещается делать какие-либо ставки. Но как показывает практика, игроку это не помеха.

К ставкам привлекаются почти все окружение :

родня;

жены;

и даже дети.

Этим они зарабатывают на жизнь. (например, ⅓ из 30 матчей в футболе - договорные). Для спортсменов высокого уровня это является развлечением, для остальных - заработком.

Бывшие или действующие спортсмены проигрывают колоссальные суммы. У кого-то был свой бизнес, куча автомобилей дорогих марок - все потеряно. В итоге, только идти в тренеры детских групп, остаться без жилья и всего нажитого непосильным трудом. Поэтому на этих примерах нужно учиться самообладанию, тем более если разговор идет о ставках. Если с умом подойти и анализировать прежде чем играть, контролировать банк, то это не грозит великими потерями.

Почему спортсмены делают ставки на спорт?

На самом деле по той же причине, что и остальные игроки:

чтобы получить заряд эмоций, азарт;

к тому же и подзаработать.

Мало какие вложения могут похвастаться такой доходностью. Хотя риск проиграть тоже немаленький, поэтому ставки нужно делать с трезвой головой, быть максимально ответственным в принятии решения, отстраниться от желания отыграться.