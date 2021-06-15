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Подольские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата Подмосковья по воркауту
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 15 Июня 2021, 11:27
Подольские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата Московской области по воркауту, информируется в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».
В Сергиевом Посаде 13 июня прошел чемпионат Московской области по воркауту в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский Мир». По результатам турнира в дисциплине «Воркаут фристайл» среди юношей победил Гунар Акберов из Твери, второе место занял Сунат Джурав из Твери, а третье - Михаил Белосвятов из Подольска.
Среди юниоров победил Дмитрий Медведев из Дмитрова, на втором месте – Алексей Степанюк из Подольска, на третьем – Матвей Андреев из Орехово-Зуева. Среди мужчин в возрасте от 18 лет победил Артем Бычков из Серпухова, второе место занял Ахрор Чирмашов из Подольска, а третье - Максим Бойко из Егорьевска.
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