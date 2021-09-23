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Домодедовские самбисты заняли 3 место на всероссийских соревнованиях
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Спорт — 23 Сентября 2021, 14:21
Учащиеся спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Домодедова завоевали бронзу на XIII Всероссийских юношеских играх боевых искусств по самбо, информируется на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Призерами стали Игорь Шилин, Павел Мисюрев и Артем Бециву.
Соревнования проходили с 12 по 20 сентября в Анапе.
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