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В среду ХК «Витязь» Подольска сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 6 Октября 2021, 09:22
Подольский хоккейный клуб «Витязь» в среду сразится с «Адмиралом» во Владивостоке, информируется в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».
Подмосковная дружина играет в 12:30 с хоккейным клубом «Адмирал». Прямая трансляция будет проходить на каналах КХЛ Prime и КХЛ ТВ.
Ранее подольский клуб встречался с «Амуром» в Хабаровске. Итог встречи - 1:2 в пользу хозяев.
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