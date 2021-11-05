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Клуб «Чайка» из Королева завоевал Кубок Московской области по футболу
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Спорт — 5 Ноября 2021, 13:39
Футбольный клуб «Чайка» из Королева обыграл в финале команду из Шатуры и завоевал Кубок Московской области, информирует пресс-служба городской администрации.
Финальная игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевских футболистов.
Игра стала первой после завершения одного из этапов капитального ремонта на стадионе «Чайка» в микрорайоне Юбилейный, который проходит в рамках президентских проектов и по программе губернатора. Уже обновлено поле.
В дальнейшем планируется капитальная реконструкция трибун, подтрибунных помещений и благоустройство территории.
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