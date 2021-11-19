19ноября 2021
пятница
|
Сотрудничество властей и бизнеса позволяет развивать массовый спорт в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 19 Ноября 2021, 11:16
Подмосковные власти заинтересованы в привлечении инвесторов для строительства объектов спортивной инфраструктуры в регионе, рассказал в интервью РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
«Учитывая то, что за последние годы было построено (в регионе - ред.) огромное количество объектов, мы разворачиваем вектор в сторону инвесторов: создаем для них понятные и простые механизмы, чтобы частные инвестиции пошли на строительство спортивной инфраструктуры», - сообщил Абаренов.
По его словам, инвестпроекты в спортивной сфере должны стать системным продуктом.
Также Абаренов рассказал, как государственно-частное партнерство помогает развивать массовый спорт в Подмосковье.
«Инвестор строит катки, бассейны, залы. Муниципалитет, соответственно, арендует данные спортивные объекты в том объеме, в котором ему необходимо. Оставшееся коммерческое время инвестор продает, чтобы получались обоюдовыгодные условия», - отметил министр.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры