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В Мытищах наградили участников турнира по баскетболу им. В.К. Астахова
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Спорт — 3 Февраля 2022, 20:44
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» городского округа Мытищи прошло торжественное закрытие турнира, посвященного памяти тренера школы В.К. Астахова, информируется на сайте администрации горокруга.
В соревнованиях приняли участие команды юношей 2011 года рождения и девушек 2010 года рождения. В награждении приняли участие члены семьи В.К. Астахова: его жена Наталья - мастер спорта СССР, игрок команды мастеров «Спартак» (Московская область), сыновья: Денис, Андрей и внучка Кира Астахова.
По итогам турнира первые места завоевали команды «Мытищи-2», вторые места заняли команды «Мытищи-1». В сложных эпидемиологических условиях особенного уважения заслуживают гости турнира. В соревнованиях юношей 3 место заняли воспитанники спортшколы из Люберец, на 4 месте - ребята из Богородского горокруга. У девушек на 3 месте оказалась команда Химок, на 4 месте – команда Люберец.
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