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20 команд Подмосковья участвуют в соревнованиях по плаванию в Мытищах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 3 Февраля 2022, 20:46
Стартовали соревнования на Кубок главы городского округа Мытищи по плаванию, в них принимают участие 20 команд со всего Подмосковья, информируется на сайте администрации горокруга.
Мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию заслуженно считается одной из лучших в Подмосковье и ежегодно собирает в бассейне «Бригантина» сильнейших представителей плавательной школы региона.
От имени главы Мытищ Виктора Азарова участников соревнований приветствовал его заместитель, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, мастер спорта России Владимир Агеев.
«Это наш уже традиционный турнир, который входит в календарь федерации плавания. Несмотря на сложный период и условия пандемии, к нам приехали 20 команд из спортивных школ всего Подмосковья. В Мытищах всегда соревнования организованы на высоком уровне. И при всех ограничениях спортсмены готовы показать свои лучшие результаты», - рассказал Агеев.
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