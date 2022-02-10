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Спортсмены из Щелкова заняли призовые места на соревнованиях за Кубок главы Мытищ
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Спорт — 10 Февраля 2022, 15:18
Пловцы из подмосковного Щелкова успешно выступили на соревнованиях за Кубок главы Мытищ, информируется в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
В копилке нашей команды серебряная и бронзовая медали, которые спортсмены завоевали благодаря сплоченной работе. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 20 команд Московской области.
В команде пловцов были Альберт Цатурян, Никита Супрун, Василий Головизнин, Никита Шабельников, Василий Романов, Рамиз Алимов, Роман Астраух, Никита Кавкуцкий, Зоя Цатурян, Юлия Жильцова, София Бобро.
Альберт Цатурян и Никита Спрун выполнили норматив кандидата в мастера спорта, Василий Романов и Никита Шабельников выполнили 1 спортивный разряд. Остальные спортсмены улучшили свои личные результаты.
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