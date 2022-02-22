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77‑летняя спортсменка из Реутова стала международным послом лыжного марафона в Эстонии
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Спорт — 22 Февраля 2022, 11:51
77-летняя спортсменка из подмосковного Реутова Людмила Колобанова получила статус Международного посла лыжного марафона в эстонском Тарту, информирует пресс-служба главы администрации городского округа Станислава Каторова.
«Февральская серия марафонов Visma Ski Classics стала двадцатой в карьере спортсменки. В конце февраля Людмила Колобанова преодолела две дистанции по 31 км свободным и классическим стилями соответственно, став первой в своей возрастной группе. На прохождение каждой из дистанций ей потребовалось менее 3 часов. Ей была вручена золотая медаль и свидетельство о присвоении статуса посла Тартуского лыжного марафона в мире», - сказано в сообщении.
По правилам организаторов, почетный статус «Международный посол Тартуского лыжного марафона» присваивается после участия в 20 спортивных состязаниях. Лыжницу поздравил глава Реутова Станислав Каторов.
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