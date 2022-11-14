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Олимпийский чемпион Александр Легков стал амбассадором Беговой лиги Подмосковья
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Спорт — 14 Ноября 2022, 14:03
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков стал амбассадором уникального легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Рад приветствовать всех участников проекта. Уверен, у вас много единомышленников, это отличная возможность уйти в активные тренировки и отвлечься на чистый спорт. Чем больше людей вовлекаются в подобные инициативы, тем больше позитивного настроения и здорового духа вокруг нас. И лозунговая фраза "В здоровом теле здоровый дух", как раз именно здесь звучит очень актуально. Я и сам, как житель Подмосковья, с удовольствием приму участие в мероприятиях Беговой лиги», – сказал Легков.
Уникальность «Беговой лиги Подмосковья» в том, что в рамках проекта можно превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на подарки, стартовые слоты серии забегов, а также участвовать в розыгрышах. В первом сезоне запланировано 5 забегов, 4 из которых уже прошли – в Клину, в Сергиевом Посаде, в Пушкине и Волоколамске. Заключительный старт пройдет в Одинцове.
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