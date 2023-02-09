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Для участников «Лыжни России-2023» в Подмосковье организуют трансфер до стартового городка
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Спорт — 9 Февраля 2023, 14:13
Специальные шаттлы для участников 41-ой «Лыжни России» в подмосковных Химках будут ходить в день проведения соревнований, передает пресс-служба Минспорта региона.
«Трансфер организован от автомобильной стоянки ТЦ "МЕГА Химки". Транспорт будет доставлять на спортивно-тренировочную базу «Планерная» с 8.00 до 11.45, а также в обратном направлении с 13.45 до 16.00», - говорится в сообщении.
Желающим воспользоваться услугами шаттлов необходимо ориентироваться на брендированные виндеры и баннеры. Кроме того, на месте будут работать волонтеры, которые подскажут направление к точкам посадки в автобусы. Для удобства участников и зрителей шаттлы будут ходить в указанные периоды каждые 15 минут.
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