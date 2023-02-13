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В Красногорске определился победитель суперфинала чемпионата России по ледовым мотогонкам

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Спорт — 13 Февраля 2023, 10:28

На стадионе «Зоркий» в Красногорске 12 февраля определился победитель суперфинала 63-го личного чемпионата России по ледовым мотогонкам – им стал 22-летний уфимец Никита Богданов, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Стартовали соревнования накануне, 11 февраля.

«На лед стадиона "Зоркий" в Красногорске вышли лучшие пилоты страны из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц – спустя семь лет в Подмосковье вернулись любимые многими мотогонки на льду. Переполненные трибуны показали, что это долгожданное событие не только для жителей Красногорска, но и для всей Московской области», – прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В суперфинале приняли участие 16 лучших гонщиков страны и два запасных пилота – один из них Сергей Володин – единственный гонщик из Красногорска, выступающий на соревнованиях различного уровня.

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