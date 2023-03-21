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Три медали завоевали подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 21 Марта 2023, 08:57
Полный комплект медалей завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (17-18 лет), юношей и девушек (15-16 лет и 13-14 лет), передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«"Золото" среди девушек 13-14 лет завоевала Мирослава Белова. Это четвертый старт подряд, когда Мирославе удается стать лучшей на трассе. В возрастной группе юниоры и юниорки 17-18 лет у подмосковных спортсменов две медали. "Серебро" в активе Ангелины Судаковой, "бронза" у Романа Северова», - говорится в сообщении.
Соревнования проходили 18 и 19 марта в поселке Псебай Краснодарского края.
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