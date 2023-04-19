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Более 50 медалей завоевали спортсмены Московской области на чемпионате России по тхэквондо
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Апреля 2023, 08:53
Подмосковные спортсмены завоевали 3 золотых, 23 серебряных и 32 бронзовых медали на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ИТФ, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В турнире приняли участие более 1 тыс. 100 тхэквондистов из 39 регионов России. Сборную Московской области представляли спортсмены из 10 городских округов: Балашиха, Краснознаменск, Щелково, Королев, Павловский Посад, Лобня, Раменского, Орехово-Зуевского, Одинцовского и Лосино-Петровского. Подмосковные спортсмены по итогам соревнований завоевали 58 медалей», - говорится в сообщении.
Чемпионом страны в силовом разбивании среди женщин стала Елизавета Артамонова. Золотые медали первенства России в спарринге завоевали среди юниоров (16-17 лет) Андрей Гулид (75 кг) и среди юниорок (14-15 лет) Анастасия Медведева (45 кг). Все спортсмены представляют городской округ Балашиха.
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