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В Подмосковье прошло спортивное соревнование по плаванию «Кубок Евгения Рылова»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 16 Мая 2023, 10:11
В Ленинском городском округе состоялось спортивное соревнование Московской области по плаванию «Кубок Евгения Рылова», передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире приняли участие 108 спортсменов из 7 муниципальных образований Подмосковья. В этом году соревнования впервые получили региональный статус.
Участниками соревнований стали спортсмены 2009-2012 годов рождения, представлявшие 9 команд:
- команду города Балашиха, физкультурно-оздоровительный комплекс «Нептун»;
- команду города Балашиха, спортивный клуб «Новые горизонты»;
- команду города Видное;
- команду города Воскресенск;
- команду города Дзержинский;
- команду города Долгопрудный;
- команду города Домодедово;
- команду посёлка Развилка;
- команду города Серпухов.
Участников и зрителей приветствовали двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр Евгений Рылов, главный тренер Федерации плавания Московской области Виктор Коршунов, двукратный чемпион Европы, многократный призер Олимпийских игр в эстафетах, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Мазанов и другие.
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