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Матч «Легенд футбола» против любительской сборной Каширы завершился с равным счетом
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Спорт — 19 Июня 2023, 11:09
Городской округ Кашира впервые принял матч проекта «Выходи во двор», игра стала первой в текущем сезоне, где силы команд оказались равны, к финальному свистку счет на табло был 5:5, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Третья игра в этом сезоне. Легенды впервые приехали в Каширу. Жители очень рады, особенно дети и команда любителей, для которых это грандиозное событие. Интерес к проекту "Выходи во двор" по-прежнему высокий. Многие округа хотят видеть у себя в гостях звездную сборную. И для нас важно, что для людей это мотивация приходить на стадионы, спортивные площадки, болеть за команды и заниматься спортом. Мы будем продолжать, приглашать новых спортсменов», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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