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В Солнечногорске состоится Всероссийский чемпионат по воркауту
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Июля 2023, 14:30
Всероссийский чемпионат Workout-2023 по уличной гимнастике состоится в Солнечногорске 22 и 23 июля, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В этом году в рамках чемпионата пройдет два крупных турнира: "Битва Регионов" и "Кубок Стальных Братьев"». - говорится в сообщении.
Судейский состав будет представлен легендарными российскими воркаут-атлетами. Среди участников помимо призового будет разыграна возможность получить путевку в финал международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который состоится в августе 2023 года в Ставрополе.
22 июля с 10.00 до 19.00 пройдут воркаут соревнования по фристайлу в мужской и женской категориях «Битва Регионов».
23 июля с 10.00 до 19.00 состоятся соревнования в рамках турнира «Кубок Стальных Братьев» по трем дисциплинам: «Workout Battles», «Freestylebar» и «Strong Battles».
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