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Стали известны итоги второго игрового дня «Кубка Александра Овечкина»
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Спорт — 9 Августа 2023, 22:26
По итогам второго игрового дня юбилейного «Кубка Александра Овечкина» команды «Балашиха» и «Спартак» являются промежуточными лидерами в своих группах, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Из шести проведенных во второй игровой день матчей победой подмосковной команды закончился лишь один. «Балашиха» обыграла "Ак Барс" со счетом 7:5. При этом команда потерпела поражение от омского "Авангарда" со счетом 4:5», - говорится в сообщении.
«Витязь» (Подольск) потерпел два поражения: от московского «Спартака» со счетом 2:4 и от второго столичного клуба – ЦСКА, игра завершилась со счетом 0:2.
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