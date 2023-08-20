20августа 2023
воскресенье
|
Более 1 тыс. спортсменов приняли участие в региональном этапе Кубка Губернатора баскетболу в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 20 Августа 2023, 21:56
Люберцах прошел региональный этап Кубка Губернатора по уличному баскетболу 3х3, который объединил более 1000 игроков, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Этап Кубка был проведен совместно со всероссийскими соревнованиями "Оранжевый мяч"», - говорится в сообщении.
За статус победителей боролись команды в шести возрастных категориях: мужчины 19 лет и старше, женщины 19 лет и старше, юниоры до 19 лет, юниорки до 19 лет, юноши 2007 г.р. и младше и девушки 2007 г.р. и младше.
Турнир по уличному баскетболу«Оранжевый мяч» является одним из самых крупных массовых соревнований по данному виду спорта. Ежегодно соревнования «Оранжевый мяч» проходят на территории всех субъектов Российской Федерации.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
ночью +15 +17 утром +17 +19
Котировки
Партнеры