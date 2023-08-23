Какие электрокарнизы работают с Андроидом

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 23 Августа 2023, 10:49
В подмосковных Химках определились победители и призеры юбилейного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», в этом году обладателями главного трофея соревнований впервые стали спортсмены клуба «Локомотив» (Москва), передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Нашему турниру уже 5 лет. Я очень счастлив, что мы с каждым годом становимся все больше, растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают – это лучшие и самые сильные академии нашей страны. Для меня это большая гордость, потому, что наш турнир – один из самых сильных, который есть на территории нашей страны. Я очень счастлив, ребята, что вы приезжаете. Здесь на трибунах за вас переживают ваши родители. Спасибо всем огромное. Не важно, какая эмблема у вас на груди, будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, всем – без травм!» – приветствовал участников Игорь Акинфеев.
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