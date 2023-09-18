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Более 1,2 тыс. человек приняли участие в велозаезде серии Gran Fondo в Сергиевом Посаде
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 18 Сентября 2023, 14:34
Сергиево-Посадский городской округ принял третий в сезоне подмосковный велозаезд серии Gran Fondo, в котором приняли участие свыше 1200 человек, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30 км, 60 км и 90 км. Маршрут пролегал по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Стартовый городок разместился на территории парк-отеля "Пересвет". Комплекс находится в живописной лесопарковой зоне в 15 километрах от Сергиева-Посада и в 70 километрах от Москвы», - говорится в сообщении.
Победители в категории «гонка» на 90 км в 19 различных категориях получили специальные призы, а все финишёры были награждены памятными медалями.
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