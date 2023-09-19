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Спортсмены из Московской области завоевали две медали чемпионата России по гребному спорту
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Сентября 2023, 10:29
Подмосковные гребцы удостоились одной золотой и одной серебряной награды чемпионата России, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В категории "двойка парная 2000 метров" среди женщин золотые медали выиграла подмосковная пара спортсменок Екатерина Питиримова и Ольга Иноземцева», - говорится в сообщении.
В другой женской категории – «четверка без рулевого на 2000 метров» – второе место занял квартет из Московской области: Анастасия Смагина, Анна Кореневская, Диана Свирикова и Юлия Голубкова.
Чемпионат России по гребному спорту проходил в городе Ростов-на-Дону с 14 по 18 сентября.
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