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Представители Подмосковья стали победителями и призерами первенства России по вольной борьбе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Сентября 2023, 10:32
Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет, сказано в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В одной из самых конкурентных весовых категорий — до 70 килограммов — золотым медалистом удалось стать Иналбеку Шериеву. А в самом тяжелом весе – до 125 килограммов – второе место занял Артем Пуховский», - говорится в сообщении.
Оба борца представляют Московскую областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.
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