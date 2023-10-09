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Кросс-полумарафон в Одинцове закрыл подмосковный беговой сезон
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 9 Октября 2023, 10:46
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной состоялся заключительный старт серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» – кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN», передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Погода не стала помехой: "ОдинцовоRUN" собрал в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной более 1000 участников. Яркое завершение летнего сезона проекта "Суперлига Подмосковья"» – прокомментировал завершение бегового сезона министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Более 1 тыс. любителей бега преодолели различные дистанции длиной 3, 5, 10 и 21,1 км, проложенные по живописным маршрутам парка, а самые юные спортсмены в возрасте от 4 до 12 лет — 300 м и 600 м.
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