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Две пары фигуристов из Московской области заняли первые места на мемориале Панина-Коломенкина
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Спорт — 9 Октября 2023, 10:47
Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые медали на всероссийском мемориале Н.А. Панина-Коломенкина по фигурному катанию на коньках, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В танцах на льду по программе мастеров спорта с солидным отрывом выиграла подмосковная пара фигуристов Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Они набрали 196.60 баллов, что на 18 баллов больше, чем у ближайших преследователей из Москвы», - говорится в сообщении.
В аналогичной дисциплине, но по программе кандидатов в мастера спорта, победу одержал дуэт Анна Коломенская и Артем Фролов, за ними на пьедестале почёта разместились представители Санкт-Петербурга и Москвы.
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