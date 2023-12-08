08декабря 2023
пятница
|
Жителей и гостей Московской области приглашают принять участие в карнавальном забеге 10 декабря
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 8 Декабря 2023, 15:35
В Центральном городском парке Королева, на площади перед ЦДК им. М.И. Калинина, 10 декабря состоится карнавальный забег «Space Carnival-2023», информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Юным и взрослым участникам предстоит не только пробежать дистанцию, но и проявить фантазию в создании своего карнавального образа. Участие в забегах платное. Необходима регистрация на сайте», - говорится в сообщении.
Стартовый городок откроется в 8.00, где участникам будут выдавать стартовые пакеты. С 10.00 начнутся забеги для детей на три дистанции: 1 000 м – от 8 до 11 лет, 500 м – от 4 до 7 лет, а 300 м –до 12 лет. Перед беговым состязанием спортсменов будет ждать разминка. В 10.45 на площади перед ЦДК им. М.И. Калинина поздравят всех участников, в 11.00 состоится церемония награждения победителей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -11 -13
вечером -10 -12 ночью -10 -12
Котировки
Партнеры