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Свыше 300 юных спортсменов Подмосковья примут участие в турнире по футболу в Химках
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Спорт — 3 Июня 2024, 11:44
В городском округе Химки пройдет открытый турнир по футболу среди детских команд на «Кубок Флагов», передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В соревнованиях в День защиты детей, 1 июня, примут участие более 300 юных футболистов в возрасте 11-13 лет. В турнире сыграют детские футбольные команды общеобразовательных учреждений г. о. Химки, а также детские футбольные команды от местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, Белоруссии и Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.
Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00, начало матча — в 10.30.
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