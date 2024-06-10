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Пять подмосковных команд заняли места на пьедестале детского фестиваля гандбола в Тольятти
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 10 Июня 2024, 15:10
Пять команд Московской области стали обладателями медалей ХХII детского фестиваля гандбола. В копилке спортсменов Подмосковья две золотые и три бронзовые награды, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«Наша команда провела соревнования без поражений. На групповом этапе мы не испытали особых проблем и уверенно выиграли три игры. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Эта победа позволила команде продолжить борьбу за медали фестиваля. Соперниками в финальной стадии стали: Москва, споршкола «Тушино» и Андижанская область Узбекистана. В заключительных играх мы обыграли москвичей со счетом 32:7, а команду из Узбекистана — 29:18», — рассказал главный тренер «СШОР по игровым видам спорта» отделения г. о. Чехов Станислав Кочергин.
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