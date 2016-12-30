Мелиховские Рождественские звезды и Госпожа Вьюга

или о том, как в подмосковном Мелихове перед Новым Годом отважные чеховские таксы Хина и Бром спасли Деда Мороза и Снегурочку.

В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с 23 по 27 декабря прошла театрально-познавательная акция, посвященная предстоящей встрече Нового года. В течение пяти дней более 1200 детишек вместе с родителями, а также дедушками и бабушками провели незабываемые и радостные часы в усадьбе Антона Павловича Чехова. И главными персонажами этой веселой истории стали любимые таксы Антона Павловича - Хина и Бром.

Наверное, все знают, что А.П. Чехов очень любил животных. В одном из писем он писал: «Животных я люблю всех без исключения, даже крокодилов (правда, их - только издалека). Но ближе всего мне и по сути, и по образу - собаки...». В большом и многообразном собачьем племени Антон Павлович выделял такс. И даже своей знаменитой Каштанке присвоил почетную породу - «помесь такса с дворняжкой». Но Каштанка - это литературный персонаж. Между тем, у писателя в его подмосковном Мелихове жили две реальные и очень любимые им таксы, которых он уважительно называл по имени-отчеству: Хина Марковна и Бром Исаевич. Как видно, в этих именах (не поворачивается язык сказать кличках) явно чувствуется влияние первой профессии А.П. Чехова. Брюнет Бром и рыжая Хина стали полноправными жителями его подмосковного имения Мелихово. В Музее-заповеднике всегда почитали любимцев Антона Павловича. А 22 декабря 2012 года даже установили бронзовый памятник Хине и Брому. Более того, с недавних пор осенью стали проводить фестиваль под названием «Таксы Чехова». Но история мелиховских такс на этом не закончилась. Любимцам Антона Павловича уже второй раз посвящает свои новогодние детские спектакли Мелиховский театр «Чеховская студия». В прошлом 2015 году приключения такс были посвящены избавлению мира от страшного вируса баловства! А в этом году спектакль был назван «Путешествие Брома и Хины на Северный полюс».







Между тем, еще задолго до спектакля гостей Мелихова на площади возле главного входа встречала снежная поляна, на которой маленький народ успевал вволю наиграться в снежки и - при желании - соорудить разные снежные фигуры (благо, снега в Мелихове зимой всегда вдоволь). Далее малышей и их родителей ждал «Театральный двор» - большая бревенчатая изба, в которой Мелиховский театр обычно играет свои спектакли. Но на этот раз в ней для ребят был устроен образовательный час, в течение которого они не только узнали много нового о Северном полюсе, куда им предстояло позже отправиться вместе с Хиной и Бромом, но даже посмотрели видеофильм, в котором увидели животных, населяющих этот суровый край. А потом экскурсоводы Музея-заповедника здесь же в избе рассказали своим гостям о предстоящем праздновании Нового года и Рождества Христова и предложили ребятне своим руками сделать из красочного картона и дерева Рождественские звезды. Автор этих строк был свидетелем того, с каким огромным увлечением работали над своими произведениями не только совсем маленькие детки, но даже 10 и 12-летние подростки. Ну и, конечно, не обошлось дело без помощи родителей, которые ассистировали ребятне в создании этих дивных произведений искусства.







На выходе из «Театрального двора» детвору уже ждали две очаровательные таксы, которые под свои шутки-прибаутки вовлекали народ в хороводы, викторины, игры, интерактивные ток-шоу и прочие затеи. И только после этого прозвучал последний аккорд предпраздничного шоу - спектакль про Хину и Брома, поставленный в Театрально-концертном зале музея. Слово режиссеру, художественному руководителю Мелиховского театра «Чеховская студия» Владимиру Байчеру: «Таксы Хина и Бром стали одной из визитных карточек Мелиховского музея. И даже предметом паломничества: все без исключения посетители обязательно подходят к бронзовым изваяниям любимцев Антона Павловича, трут им носы и просят у них помощи в решении их личных проблем. Руководство музея и наш театр решили, что эти таксы должны стать новогодними игрушками-талисманами. Поэтому в прошлом году мы придумали новогоднее представление-сказку, героями которой стали Хина и Бром. Они спасали мир от вируса баловства, которые занес людям кот по имени Балун, который в нашем представлении был, прямо скажем, отрицательным персонажем. Эта история так всем понравилась, что мы решили продолжить тему и придумали новую новогоднюю историю. В ней наши таксы вместе с котом, который немного перевоспитался (хотя и не в полной мере), пробираются на Северный полюс, чтобы спасти Деда Мороза и Снегурочку.













Не обходится в сказке дело и без сил зла. Их олицетворяет сестра Деда Мороза - Госпожа Вьюга, которая, являясь по своей сути злой колдуньей, не хочет не только никакой сказки, но даже Нового года! Процитирую ее недобрый, леденящий кровь монолог: «Я, наконец, своего добилась! Стала хозяйкой везде и всюду! Я - госпожа Вьюга! Настало мое время на земле! Я ветры злые насылаю и метели призываю! Прячься, прячься честной народ, звери и птицы! Иначе - заледенеешь! А моста-фоста–рубикоста ! И чики- брики- шумпенда!» Но, несмотря на эти страшные заклинания, наши отважные таксы все же попадают на Северный полюс. Сценарий сказки написала Татьяна Федюшина».







На небольшой сцене разыгралась захватывающая история, изобиловавшая опасными, но, при этом веселыми приключениями. В ней силы зла, которые олицетворяла гордая и надменная Госпожа Вьюга, пытались помешать храбрым таксам, но остались ни с чем. Несмотря на то, что таксы и другие персонажи спектакля были, конечно, не всамделишными, маленькие зрители тотчас приняли условия игры. Они с восторгом помогали актерам, переодетым в такс, кота и белого медведя, преодолевать те препятствия, уготованные им злой волшебницей, чтобы не допустить их к Деду Морозу со Снегурочкой, которые томились в снегах и льдах Северного полюса. Детишкам даже было позволено выйти на сцену, чтобы своими крепкими снежками разрушить ледяную стену, возведенную ведьмой на пути к любимым сказочным героям. В конце истории, конечно же, Дед Мороз и снегурочка возвратились с Северного полюса и вместе с ребятами и их родителями зажгли Новогоднюю ёлку. А маленькие гости по традиции получили сладкие подарки!







Надо отдать должное мелиховским артистам, которые играли свой спектакль вполне по-взрослому, не сюсюкали, не прикидывались глупышками и не играли с детьми в поддавки. Поэтому, наверное, ребятня поверила им и так живо реагировала на происходящее. Автор этих строк знает по своему опыту, что дети - это самые благодарные, но, при этом, и объективные зрители. И если актер позволяет себе наигрыш или фальшь, то маленькие зрители быстро их «раскусывают» и утрачивают интерес к действию. Но мелиховские артисты были, как всегда, на высоте! Причем, по самому высокому, «гамбургскому» счету. Они были остроумны, пластичны, красивы, в меру игривы, чуточку балагурили, но границы вкуса не переходили. Спектакль игрался в несколько составов исполнителей, актеров было много, и поэтому всех я здесь упомянуть не могу. Но должен особо отметить молодую актрису Светлану Малахову, которая сыграла свою очаровательную Хину Марковну без замен 10 раз подряд.













Ей приходилось не только воспитывать не очень тактичного и ленивого кота Балуна, но и давать отпор грубоватому Белому медведю, периодически позволявшему себе громогласные рыки в ее адрес, что вовсе не красило его как джентльмена. Впрочем, наша Хина Марковна в обиду себя не давала и тотчас осаживала неотёсанного рычуна! (Не болонка, чай, а настоящая охотничья псина!) Кстати, все 10 раз в спектакле участвовала и молодая, недавно принятая в труппу театра актриса Юлия Богданова, сыгравшая сначала сказочную птичку, а потом красавицу Снегурочку. За это обеим актрисам низкий поклон!







Завершилось предновогоднее мелиховское шоу возвращением спасенных отважными Хиной, Бромом, котом Балуном и Белым медведем Деда Мороза и Снегурочки. Они приехали на санях, запряженных прекрасной белой лошадкой, прямо к началу праздника с хороводами вокруг огромной елки, которая была установлена на большой поляне Музея-усадьбы. Кстати, Дед Мороз и Снегурочка так понравились гостям, что они еще долго после окончания представления фотографировались со сказочными героями!

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» и театр «Чеховская студия» поздравляют всех жителей Подмосковья с Новым годом и приглашает на свои акции и спектакли в 2017 году!

С НОВЫМ ГОДОМ!

http://www.mosoblpress.ru/43/201402/

Павел Подкладов





